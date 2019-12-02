البطوطي: زيادة فى مؤشرات السياحة المجرية لمصر الفترة المقبلة | فيديو

قال وليد البطوطي،مستشار وزير السياحة الأسبق،إن زيارة الرئيس المجري " يانوش أدير "للأقصر لها واقع إيجابي،لافتا الى انه خلال الشهور البسيطة القادمة سيحدث ارتفاع فى مؤشر السياحة المجرية والدول المجاورة لها الي مصر .



وأضاف وليد البطوطي،من خلال الهاتف ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN " أن مصر تبدع في اختيار الأماكن والتوقيتات ، معتبرا أن معبد الأقصر ليلا بالاضاءات الخفيفة له سحره الخاص .



وأشار مستشار وزير السياحة الأسبق،أن مصر تمتلك علاقات خارجية محترمه بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي،مضيفا أن اليوم اخبار مصر فى الخارج إيجابية ومشرفة بين اكتشافات وثبات وتقدم اقتصادي الى جانب الوضع الأمني الرائع.



وتابع مستشار وزير السياحة الأسبق،ان من تعليقات بعض السياح الأجانب عن أمن مصر " لابد من الإشادة به "،واكد ان سياحة التخييم موجودة ولكن بها شئ من التراجع،مضيفا ان مصر بها انماط تعويضية كثيرة طالما الناحيه الامنيه جيدة .

