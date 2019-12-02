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أخبار العالم

6 مليارات دولار.. تكلفة تصنيع أول حاملة طائرات روسية تعمل بالوقود النووي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي عن أن مشروع تصميم وبناء حاملة طائرات تعمل بالوقود النووي قد يكلف موسكو ما بين 300 إلى 400 مليار روبل (نحو 6 مليارات دولار أمريكي).

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن المصدر، دون الكشف عن هويته، قوله "إن مشروع بناء حاملة الطائرات سيكون باهظ الثمن​​​ ، حيث ستتكلف الدورة الكاملة لإنشاء مثل هذه السفينة ما بين 300 إلى 400 مليار روبل" .. مشيرا إلى أنه لم يتم اعتماد هذه الأموال في برنامج الدولة الحالي للتسلح.

وأضاف المصدر" أن حاملة الطائرات هذه ستمتلك وحدة طاقة نووية وإزاحة تصل إلى 65 إلى 70 ألف طن" .. موضحا أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة هذا المشروع.

وكانت مصادر روسية قد أعلنت في وقت سابق أن روسيا تتطلع إلى بناء أول حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، لافتة إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروع عسكري أكبر سينتهي في عام 2027.

يُذكر أن البحرية الروسية تمتلك حاملة طائرات واحدة "الأميرال كوزنيتسوف" ، والتي لا تعمل بالوقود النووي وتخضع للإصلاح والترميم حاليا ، في الوقت الذي تمتك فيه الولايات المتحدة الأمريكية 12 حاملة طائرات ضخمة.
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