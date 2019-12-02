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أخبار البلد

داخل عبوات بسكويت.. سقوط راكب في مطار القاهرة يهرب 26 ألف دولار

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، الاثنين، تهريب نقد أجنبي إلى موسكو داخل حقائب مسافر بالمطار على رحلة الخطوط الروسية، مخبأ داخل عبوات بسكويت، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي، تفيد بأن شخصا يدعي (أ. س)، يعتزم تهريب مبالغ مالية حال سفره خارج البلاد، وتم ترقب سفر المذكور، وبتفتيش حقائبه عثر داخل عبوات بسكويت، بإحدى الحقائب على مبلغ مالي قدره 26.600 ألف دولار أمريكي.

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

ونجحت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، خلال الفترة الماضية في إحباط الكثير من أشكال قضايا التهريب المختلفة، مع الركاب المسافرين إلى الخارج، وإثبات قدرتها الأمنية في كشف جميع الوسائل غير التقليدية للمهربين عبر المطارات المصرية.
داخل عبوات بسكويت.. سقوط راكب في مطار القاهرة يهرب 26 ألف دولار
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