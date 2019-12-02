الإفتاء: الانتحار حرام شرعا بالإجماع .. والمنتحر ارتكب كبيرة وليس كافرا .. الأزهر: المؤمن يستقبل المصائب بالصبر والظروف المعيشية والحياتية ليست مبررا لقتل النفس

الانتحار:

الإفتاء:

حرام شرعا بالإجماع والمنتحر ارتكب كبيرة

المنتحر ليس كافرا بل يظل على إسلامه

المنتحر يصلَّى علبه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين

الأزهر: