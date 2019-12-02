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محافظات

شاهد.. محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ببركة السبع

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد امين
وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،  بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.

ويعد المشروع نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل علي توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري ، مبني إداري فندقي ، نادي رياضي إجتماعي بإجمالى استثمارات 2مليار جنيه  علي مساحة 13 فدانا بما يعادل 54789 م2 ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا. 

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شاهد.. محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ببركة السبع
شاهد.. محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ببركة السبع
شاهد.. محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ببركة السبع
شاهد.. محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ببركة السبع
شاهد.. محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ببركة السبع
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