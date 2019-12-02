شاهد.. محافظ المنوفية ووزير التموين يضعان حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ببركة السبع

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وضع اللواء إبراهيم أبو ليمونوالدكتور علي المصيلحيوالتجارة الداخلية حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع ب، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.ويعد المشروع نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل علي توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاءتجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري ، مبني إداري فندقي ، نادي رياضي إجتماعي بإجمالى استثمارات 2مليار جنيه علي مساحة 13 فدانا بما يعادل 54789 م2 ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا.