السعودية والإمارات توجهان صفعة لنظام الحمدين في محكمة دولية

أدانت اليوم دولتا السعودية والإمارات نظام قطر، واعتبرتاه راعيًا للإرهاب ولا يعمل إلا على مصالحه بالتضاد مع مصالح الدول الخليجية وبقية الدولة العربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عربية.



وقال الممثل الخاص بالسعودية في محكمة العدل الدولية، إن قطر لم تفِ بالتزاماتها في اتفاق الرياض، مصرة على تجاوزها في كل مناسبة.



وأضاف، بأن التنظيمات التي تدعمها قطر تعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة ومنها السعودية، وذلك خلال جلسات لمحكمة العدل الدولية وعقدها لجلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران المدني.



من جانبها، قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا حصة العتيبة، إن متهمين بالإرهاب يعملون بكل طلاقة في قطر، في إشارة إلى توفير النظام القطري السبل لحمايتهم من الملاحقة الشرطية.



وأضافت سفيرة الإمارات حصة العتيبة، بأن قطر وقعت على اتفاق الرياض ولكنها لم تلتزم ببنوده ولفتت إلى إنه جرى اتخاذ عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب إلا أنها باءت بالفشل .