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حوادث

عامل وراء اقتحام مقر شركة في عابدين وسرقة 25 ألف جنيه.. تفاصيل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:07 م
المتهم
المتهم
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محمد صبري
نجح ضباط مباحث القاهرة في كشف غموض بلاغ بتعرض مقر شركة بعابدين لواقعة اقتحام من قبل مجهول، حيث تبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عابدين من مدير شركة قرر بأنه حال توجهه للمحل عمله) الكائن بالطابق الأرضي بعقار فى شارع عدلي ـ دائرة القسم غير مأهول بالسكان اكتشف كسر درج الكاشير ودرج أحد المكاتب وسرقة مبلغ مالي ٢٥ ألف جنيه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بدرج الكاشير والمكتب كما تبين وجود ثقب بسقف المحل بمساحة 40 سم × 40 سم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بمخزن أوراق بمنطقة باب الشعرية، تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته مبلغ مالي ٢٥ ألف جنيه " من متحصلات الواقعة " و جاكوش وعتلة حديدية.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " النقب " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن العقار الكائن به المحل غير مأهول بالسكان خطط لسرقته.

وفي سبيل ذلك تمكن من دخول شقة كائنة أعلى المحل بإسلوب " كسر الباب " وقيامه بإحداث ثقب بأرضية الشقة ودخول المحل وسرقة محتوياته ، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباته الشخصية.
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