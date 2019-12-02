ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ 142 مواطنا بالمجان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:04 م
مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم إستقبال الحالات التى بلغت (142) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً ، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.

إقرأ ايضا : بطاقات وتصاريح عمل ووثائق سفر.. الداخلية تقدم خدمات مجانية لذوى الإعاقة لمدة أسبوع

وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ 144 مواطنا بالمجان

الداخلية ترفع شعار حقوق الإنسان أولا.. قوافل طبية ومواقف إنسانية للضباط وتكريم لأبناء الشهداء المتفوقين

إنسانية الداخلية.. ضابط شرطة وزملاؤه يسددون دين مسنة قبل حبسها فى البساتين ..السماح لمراسل قناة الجزيرة المحبوس بحضور جنازة والده

مستشفيات الشرطة تعالج 134 مواطنا بالمجان

بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. توقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا.. فيديو

مناهضة العنف ضد المرأة.. مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 6 آلاف سيدة بالمجان

ترشيحاتنا

أول يناير.. البرلمان يكشف عن مفاجأة بشأن انخفاض سعر البنزين

في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة .. مقتل عنصر إجرامي بالشرقية

رسميا.. الداخلية:إتاحة خدمات الجوازات والهجرة والجنسية عبر الإنترنت

ماذا يحدث لجسمك اذا تناولت الفجل ؟

نيسان تعلن رسميا تراجع أسعار صني 2020 | 15 ألف جنيه

حقيقة شراء والد محمد صلاح لنادي عثماثون | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملى .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها بصحبة إلهام شاهين

تعرف على ميتسوبيشي Space Star الجديدة كليا.. صور

لمنزل مبهج .. 25 صورة لـ ديكورات على الطراز المكسيكى