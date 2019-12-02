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أخبار العالم

بجلباب وعلم .. شاهد ياباني يهنئ الشعب الإماراتي في العيد الوطني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:08 م
يابانى يحتفل باليوم
يابانى يحتفل باليوم الوطنى للإمارات
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مــيــــــــس رضــــــا
تداول رواد موقع التواصل التواصل الإجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو لشاب يابانى يدعى ماساكى يوشيدا مرتديا الزى الوطنى الإماراتى.

وأظهر الفيديو الذى أثار تفاعلا كبيرا الشاب اليابانى وهو يهنيء الإمارات قيادة وشعبا باليوم الوطنى للإمارات الذى يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

وخلال الفيديو ظهر الشاب اليابانى يوشيدا بإلقاء تحية السلام مبديا اعجابه بالثقافة الإماراتية.

ويُعد اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام من أبرز الاحتفالات في الدولة. وقبيل الاحتفالات، تتزين إمارات الدولة بأعلام الإمارات في كل زاوية استعدادًا لهذا اليوم المميز، فنجد الزينة بالألوان الحمراء والبيضاء والخضراء والسوداء في كل مكان، بدءًا بالمراكز التجارية والأبراج ووصولًا إلى الشواطئ والمنتزهات.

وفي كل عام، يعيش المقيمون والزوار أجواء روح الاتحاد من خلال مجموعة متنوعة من النشاطات الاحتفالية. مثل عروض الألعاب النارية الرائعة، والمواكب الوطنية التي تحتفي بتقاليد الإمارات وبتنوع الثقافات العديدة التي تحتضنها.
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