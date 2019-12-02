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فيديو جراف

فيديوجراف| حقيقة ظهور هالة فاخر بدون الحجاب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:01 م
هالة فاخر
هالة فاخر
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منار شعبان
فجرت الإعلامية إنجي علي مفاجاة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ونشرت صورة تجمعها بالفنانة هالة فاخر حيث ظهرت هالة بدون حجاب.

الصورة أثارت تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: هل خلعت هالة فاخر الحجاب على خطى باقي الفنانات؟ في حين وضع آخرون احتمالا أن تكون هالة فاخر مرتدية باروكة وأن هذه الخصلات من الباروكة وليست شعرها.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي.
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