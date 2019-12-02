مناقشة ارتفاع حالات الطلاق في ندوة بصالون حياة الثقافي بالعريش

أصبحت مشكلة ارتفاع حالات الطلاق، ظاهرة مجتمعية كشفت خطورتها أرقام صادرة عن الجهات الرسمية.



وفي هذا الصدد ناقش "صالون حياة الثقافى" بالعريش، والذي نظمته مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، بمقرها بالعريش فى جلسته الأولى قضية تعدد حالات الطلاق، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والأوقاف ورؤساء جمعيات أهلية ورموز مجتمعية من المعنيين بقضايا الأسرة.



وقال "عادل رستم"، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياه للتنمية والأعمال الإنسانية، إن تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء خلال عام 2018 م، كشف عن أرقام مفزعة، حيث وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقيتن ونصف وهو ما يعنى أن حالات الطلاق تتعدى فى اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.



وأشار إلى أن كل ما سبق قراءة فى إحصائيات رسمية تشير أيضا إلى أنه بحسب إحصائيات واردة من محاكم الأحوال الشخصية فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة أى بزيادة 89 ألف حالة مقارنة بـ2017.



وقالت إحسان داود غالى، رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، إن وسائل التواصل الاجتماعي من بين مسببات الطلاق نتيجة انشغال الزوجين أحيانا بهذا التواصل بديلا عن التواصل الأسرى وهذا يخلق خلافات.



وأضافت أن الجانب الاقتصادي أحد الأسباب المهمة فيما أوضحت نسرين بكير محامية المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، أن ثمة أسباب مشاكل طلاق ظاهرة فى شمال سيناء بحسب رصد ما يصل من حالات لمجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ومنها الزواج المبكر، والزواج غير الموثق.



وكشف إسلام ابراهيم سلمان مأذون شرعى بالعريش، أنه لم يحدث أن وصلت ولو لمرة واحدة عن كشف حالة تعذر استكمال الزواج صحيا، لافتا الى أن كل الشهادات الصحية التى تصل مع الزوجين صالحة لزواجهما ثم نفاجأ بعد ذلك بوصول حالات تطلب الطلاق لذات الأسباب.



وقال إنه يجب مراجعة دقة استخراج الشهادات الصحية التى تحمل بيانات واضحة تبين صلاحية الزوجين ومسببات عدم الارتباط لأسباب صحية.



وقال الشيخ زاهر احمد مدير متابعة بأوقاف شمال سيناء، إن الجانب الشرعى واضح فى القضاء على ظاهرة الطلاق قبل أن تبدأ بمراعاة حسن الاختيار والأخذ بكل أسباب ما قد يتسبب فى فشل الحياة الزوجية قبل بدايتها.



فيما أشار الدكتور عبد الكريم الشاعر، الاستاذ بكلية التربية بجامعة العريش، إلى ضرورة الخروج عن المألوف فى كسر أى ملل زوجى أو مايطلق عليه الروتين الأسرى، لافتا إلى أن ذلك بأمور أبسطها اتباع نمط التغيير بين فترة وأخرى لترتيب مكونات البيت.



وفى مداخلات منوعة للحضور أجمعوا على ضرورة إحياء القيم المجتمعية فى معالجة قضايا الخلافات الزوجية، وتنقيح كثير من موروثات تحمل المرأة أخطاء غير مسئولة عنها، والتوعية الأسرية بخطورة وهم جمال الأشخاص على مواقع التواصل وهو ماتقع ضخيته سيدات وفتيات.



وأعلنت إحسان داود رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء توصيات الجلسة لأخذ الجهات المنوطة بالتنفيذ بها وكذلك الجهات المجتمعية وهى:



تنظيم سلسلة ندوات عن ظاهرة الطلاق بحضور جمهور مختلف من الجنسين من أعمار مختلفة ويحاضر فيها اخصائيين نفسيين، وأكاديميين وصحيين.



إنشاء مركز للبحوث الاجتماعية بجامعة العريش ليقدم دراسات وإحصائيات دقيقة يمكن التعامل معها والوقوف على أسباب كل مشكلة بشكل ممنهج علميا.



مخاطبة مديرية الصحة بالكشف الطبى الفعلى على المقبلات على الزواج وليس كشف صورى وشهادات مكتوبة للحد من أمراض صحية ونفسية وأمراض معدية تظهر ما بعد الزواج وتكون من أسباب الطلاق.



قيام الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بتفعيل وإنشاء مكاتب توجيه واستشارات أسرية.



الاهتمام بالمرأة المطلقة والمعيبة وتضافر جهود الدولة للنهوض بها حتى تستطيع مواجهة ظروف حياتها.



تفعيل دور الخبير النفسى والمجتمعى بمحكمة الأسرة، وتفعيل الدور الحقيقى لمحكمة الأسرة، اهتمام أئمة الأوقاف والأزهر الشريف فى خطب الجمعة بتوجيه الشباب المقبلين على الزواج والأزواج منهم باحترام الزوجة والأسرة وقدسية الحياة الزوجية، اهتمام الأسر بتربية الأبناء وعدم تركهم منفردين مع أنفسهم مدد طويلة يعيش خلالها مع خيال يراه واقعى.



والاهتمام بالتعليم، تفعيل دور المجالس والغرف لحل المشاكل الأسرية قبل وصولها للمحاكم.