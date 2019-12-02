7.4 مليار دولار حجم مبيعات الـ"Black Friday" عبر الإنترنت .. صور

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن مبيعات الـ"Black Friday" أو "الجمعة السوداء" عبر الإنترنت بلغت حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي هذا العام، ومن الواضح أن العديد من المتسوقين قد فضلوا الشراء عبر الإنترنت بدلًا من التوجه إلى المتاجر، ليصبح هذا اليوم بذلك ثاني أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار التقرير إلى أن المتسوقين أنفقوا كذلك مبلغ 4.2 مليار دولار يوم عيد الشكر، الذي يوافق الخميس 28 نوفمبر، ليصبح إجمالي ما تم إنفاقه على مدار اليومين عبر الإنترنت 11.6 مليار دولار.



وكذلك أوضح أن تجار التجزئة استثمروا بشكل أكبر في الحملات الإعلانية الموسمية، وقاموا بوضع خصومات كبيرة للعملاء على كل شئ تقريبًا.



الجدير بالذكر أن هذه الإحصائيات تشير إلى أن المستهلكين أصبحوا يفضلون شراء المنتجات عبر الإنترنت أو باتوا أكثر راحة في شراء المنتجات "أونلاين"، على عكس السنوات السابقة، حيث كانوا يتدفقون على المحلات التجارية.



ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن إجمالي قيمة عمليات الشراء التي تمت عبر الهواتف الذكية يوم الجمعة وصلت إلى 2.9 مليار دولار.