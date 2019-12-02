صحية جدا .. 5 مشروبات طبيعية تنظف الكلى من السموم

الكلى تحافظ على حياة الإنسان بحمايته من السموم، فهي تعمل على تنقية الدم من السموم وطردها من الجسم عن طريق التبول، لكن في بعض الأحيان قد تصاب الكلى بمشاكل صحية تجعلها تعمل بكفاءة أقل، مما يجعل بعض السموم تترسب بها.



لذلك نحن بحاجة من وقت إلى أخر لتنظيف الكلى من السموم، حتى تعمل الكلى بكفاءة وتستطيع مواصلة عملها ، من حسن الحظ كشف موقع " health line " إنه هناك مشروبات تساعد على تنظيف الكلى من السموم للحفاظ عليها.



• مشروبات تساعد على تنظيف الكلى



عصير الليمون:



ان تناول عصير الليمون يوميًا يعمل على تنظيف الكلى من السموم ، وحمايتها من تكوين الحصوات.



الشاي الأخضر:



يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات المفيدة، فهو يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، كما انه يحتوي على عناصر طبيعية تساعد على تنظيف الكلى.



الشعير :



هو من أشهر المشروبات في علاج مشاكل الكلى، فهو يعمل على تفتيت الحصوات مما يساعد في طرد السموم من الكلى والحفاظ عليه.



البقدونس:



سواء تناولتها أوراقًا أو عصيرًا فهي منقي قوي للكلى بفضل مادة الإبيول التي تحتوي عليها.



البنجر:



عند تناوله عصيرًا فإنه يعمل على تطهير الكلى من البكتيريا والجراثيم التي قد تتراكم عليها ، وذلك لاحتوائه على مادة البيتين المنظفة للكلى.

