ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
أعلنت مديرية القوي العاملة بالمنيا، عن تواجد وحدة متنقلة لتدريب الشباب على المهن المختلفة في القري الأكثر احتياجا ، وذلك ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية ولخلق فرص عمل للشباب مما يودي الي فتح العديد من المجالات وتأهيل الشباب لسوق العمل.

أوضح وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوي العاملة بالمنيا، ان الوحدة تستهدف القري الأكثر احتياجا، ومن ضمن قري المحافظة المستهدفة لتنفيذ البرنامج التدريبي قرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة وذلك لمدة ثلاث شهور بدء من 30/11، والمهن المتاحة للتدريب تشمل التفصيل والسباكة والكهرباء، مؤكدا أن التدريب يقوم به مدربون متخصصون ويمتاز بحصول المتدرب على شهادات تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائي، والتامين ضد إصابات العمل وكشف طبي وزي خاص للتدريب.

وأشار أنه من يرغب في التدريب التوجه لمديرية القوى العاملة "إدارة بحوث العمالة" بجوار مدرسة ناصف الإعدادية برج السلام، لتسجيل اسمه ومعه صورة المؤهل، وصورة الرقم القومي، أو التوجه لمكتب التشغيل التابع له الراغب في التدريب

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان: بدء الدورة الثانية مبادرة «حياة كريمة» بـ 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب

وزير القوى العاملة يتابع المرحلة الثانية من تدريب الوحدات المتنقلة بـ4 محافظات

وزير القوى العاملة: إطلاق 4 وحدات تدريب مهنى متنقلة بالقرى قريبا

سعفان في ندوة عن التعليم والتدريب الفني والمهني بمصر: لم يعد مقبولا تعامل المصريين معه كـ درجة ثانية.. والأولوية في التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية والمهمشة.. صور

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيفيا يوفر 7000 فرصة عمل .. حفل لتكريم أوائل خريجي وحدات التدريب المتنقلة بمنح السيدات ماكينات خياطة والشباب حقيبة معدات كهرباء وسباكة.. صور

وزارة القوى العاملة: جني أولى ثمار وحدات التدريب المتنقلة لمبادرة حياة كريمة في القرى بـ 4 محافظات.. ومحمد سعفان: تخريج 150 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية

ترشيحاتنا

بدون حجاب.. هالة فاخر تظهر بشعرها في السعودية

أسامه نبيه يحسم جدل قرب تولي كوبر قيادة الزمالك

بعد ظهورها بملامح صادمة .. شاهد 10 صور تكشف جمال رغدة

فيديوجراف| تفاصيل مرض الكينج محمد منير

وفاة محمد فؤاد تتصدر جوجل.. وهذه هي الحقيقة

رضوى الشربيني تنشر صور طفولتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7.4 مليار دولار حجم مبيعات الـ"Black Friday" عبر الإنترنت .. صور

ضربة شمس وتعذيب داخل مدرسة.. ولية أمر تتهم معلمة بالتنمر من تلميذة

على غلاف فوج.. تايلور سويفت تتألق بإطلالة كلاسيكية