وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا

أعلنت مديرية القوي العاملة بالمنيا، عن تواجد وحدة متنقلة لتدريب الشباب على المهن المختلفة في القري الأكثر احتياجا ، وذلك ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية ولخلق فرص عمل للشباب مما يودي الي فتح العديد من المجالات وتأهيل الشباب لسوق العمل.



أوضح وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوي العاملة بالمنيا، ان الوحدة تستهدف القري الأكثر احتياجا، ومن ضمن قري المحافظة المستهدفة لتنفيذ البرنامج التدريبي قرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة وذلك لمدة ثلاث شهور بدء من 30/11، والمهن المتاحة للتدريب تشمل التفصيل والسباكة والكهرباء، مؤكدا أن التدريب يقوم به مدربون متخصصون ويمتاز بحصول المتدرب على شهادات تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائي، والتامين ضد إصابات العمل وكشف طبي وزي خاص للتدريب.



وأشار أنه من يرغب في التدريب التوجه لمديرية القوى العاملة "إدارة بحوث العمالة" بجوار مدرسة ناصف الإعدادية برج السلام، لتسجيل اسمه ومعه صورة المؤهل، وصورة الرقم القومي، أو التوجه لمكتب التشغيل التابع له الراغب في التدريب



