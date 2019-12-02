كهنة المنيا وأبو قرقاص يناقشون الطائفية بين التمسك ومحبة الآخر في مؤتمرهم النصف سنوي

اختتم مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، مؤتمرهم النصف سنوي، والذي أقيم تحت عنوان "بدع حديثة".



حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص ، صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.



وناقش المؤتمر عدة موضوعات من بينها: الكتاب المقدس والوحي، كيف قاومت الكنيسة الهرطقات عن طريق النصوص الليتورجية، إشارات الآباء إلى الليتورجية.



كما ناقش المؤتمر أيضا موضوعات أخرى مثل، بين الحقيقة والأسطورة في الكتاب المقدس، الطائفية بينً التمسك ومحبة الآخر، الأديان الحديثة، وغيرها من الموضوعات.



يشار إلى أن نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص يحرص على تقديم العديد من الموضوعات التى تشغل أبناء الكنيسة وتقديمها للأباء الكهنة للتأكيد على وحدانية التعليم الأرثوكذسي السليم، ومناقشة كافة الآراء التى يطرحها الأباء الكهنة خلال هذه الفاعليات التى تقام على مدار العام.