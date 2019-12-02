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محافظات

محافظ الفيوم: توزيع صناديق القمامة لتغطي مختلف مراكز وقرى المحافظة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:37 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظ الفيوم مساء أمس اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن الفيومي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب السيد المحافظ ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد.

خلال الاجتماع إستعرض محافظ الفيوم الحالة التي عليها كل مركز من حيث المعدات والآلات والطاقة البشرية لسد العجز في أي منهم حتى يتسنى لكل مركز تنفيذ الأعمال والمهام المنوط بها.

وأصدر محافظ الفيوم تكليفات مشددة لرؤساء المدن بحصر كافة مساحات أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها وفحص طلبات التقنين المقدمة من المواطنين ، وفيما يتعلق بقطاع النظافة العامة .

وطالب محافظ الفيوم رؤساء المدن بضرورة تكثيف حملات النظافة بالقرى والنجوع وصيانة وتمهيد الطرق وجمع القمامة ، وتوزيع صناديق القمامة لتغطي مختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا على ضرورة إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن ، كما شدد على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة لتيسير الحركة المرورية.


وأكد محافظ الفيوم تنفيذ كافة المشروعات بالخطة الإستثمارية وبذل كافة الجهود لنهو المشروعات لخدمة مواطني محافظة الفيوم.
محافظ الفيوم: توزيع صناديق القمامة لتغطي مختلف مراكز وقرى المحافظة
محافظ الفيوم: توزيع صناديق القمامة لتغطي مختلف مراكز وقرى المحافظة
محافظ الفيوم: توزيع صناديق القمامة لتغطي مختلف مراكز وقرى المحافظة
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