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البابا تواضروس يصدر موسوعة الفنون الكتابية.. الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:36 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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سامح سلام
صدر مؤخرا كتاب "الفنون الكتابية.. الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية"، وهى موسوعة دراسية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يغوص فيها بقلمه إلى أعماق كلمة الله بالكتاب المقدس مظهرًا ما فيها من صور جمالية متنوعة، رائعة ومدهشة، شروحات، تفسيرات وتأملات آبائية وبمنهج علمى مقدم بأسلوب عصرى شيق مزود برسومات وصور وجداول توضيحية عديدة.

وتقع الموسوعة التى تعد مرجع لا غنى عنه لأى دارس لعلوم الكتاب المقدس فى ٣٨١ صفحة وتشمل أربعة عشر مجالًا من الفنون وُزعـت على بابيـن.

ويأتى الباب الأول تحت عنوان "الفنون الأدبية المقروءة والمسموعة " ويحتوى على، الفن الشعرى "الغنائى": مثل أسفار أيوب والمزامير، والفن التشريعى "القانون": مثل أسفار الخروج، اللاويين، العدد والتثنية، والفن الحكمى "الحكم والأمثال": مثل سفر الجامعة ورسالة يعقوب.

كما يضم الفن القصصى "التاريخى": قصة يوسف، راعوث وقصة حزقيا الملك، والفن النبوي "النبوات": نبوات متنوعة ونبوات عن المسيح، والفن الرؤيوى "الرؤى": ويظهر هذا الفن بوضوح فى سفرى دانيال والرؤيا، والفن الرسائلي "الرسائل": وقد قسمت إلى رسائل خاصة (خطابات) مثل رسائل القديس بولس ورسائل عامة مثل رسالة القديس يعقوب ويوحنا الأولى.

أما الباب الثانى الذي تصدره عنوان "الفنون الجمالية المرئية والملموسة " فيحتوى على: فنون الطبيعة والفلك والتى تشكل ركنًا مهمًا فى مسار أحداث الكتاب المقدس، وفنون المملكة النباتية مثل النباتات فى سفر إشعياء، وفنون المملكة الحيوانية كالتى ذكرت فى العديد من الأمثال بالكتاب المقدس، وفنون الأرقام والأسماء فاستعرض قداسته رموز ومعانى الأرقام من ١ حتى ١٣ كما أورد أسماء تغيرت بسبب علامة أو وظيفة معينة.

كذلك يضم فنون الألوان، موضحا دلالاتها واستخدامها الرمزى عبر تناول العديد من الألوان المختلفة، وفنون الموسيقى: فتحدث قداسته عن أشهر الموسيقيين والآلات وأنواعها بالكتاب المقدس، وفنون الأشكال: كمثال خيمة الاجتماع وتكوينها ومحتوياتها فى سفر الخروج.

وأورد قداسة البابا تواضروس الثاني فى بداية كل مجال تمهيد ومقدمة عنه بالإضافة إلى أنواعه وهو ذات المنهج الذى أتبعه أيضا فى تناوله لنصوص وأسفار الكتاب المقدس محل الدراسة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بدأ بتدريس "علم الفنون الكتابية" بمعهد الكتاب المقدس بدمنهور منذ بداية عام ١٩٩٨ وفى العام الدراسى ٢٠١٢/٢٠١١ صدرت الطبعة الأولى من تلك الموسوعة فى صورة أربعة أجزاء كمحاولة أولى لوضع منهج متكامل فى هذا الفرع من المعرفة الكتابية، كما ذكر قداسته والآن تم ضمهم فى كتاب واحد.

البابا تواضروس يصدر موسوعة الفنون الكتابية.. الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية
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