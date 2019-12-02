ميدو يحذر لاعبى المقاصة من مفاجآت الكأس أمام فاركو

حذر أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة لاعبيه من مواجهة الليلة أمام فاركو المقرر إقامتها بملعب السلام فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2019/2020.



وأكد ميدو صعوبة المباراة ، كونها تقام ضمن فاعليات كأس مصر والتى لا تعترف سوى بالجهد والعرق وبذل أقصى مجهود ممكن من أجل تجنب مخاطر الخروج مثلما حدث فى العديد من المباريات على مدار السنوات الماضية.



ويري ميدو فى جلسة مطولة مع لاعبيه أمس بعد مران الفريق الرئيسي أن مباراة اليوم أمام فاركو فى حال الفوز بها ستكون نقطة انطلاقة الفريق للمنافسة على لقب بطولة كأس مصر .



وفى هذا السياق أعلن ميدو قائمة فريقه لمواجهة فاركو وضمت كلًا من: محمود حمدي و محمد كوكو و احمد ياسين وعاصم سعيد واحمد مودي و عصام صبحي و محمد مسعد وخالد اوتشو ومحمد رمضان وحسني فتحي وصلاح عاشور و شميلس بيكلي و أودو موسيس ومحمد ابراهيم وصلاح امين ومصطفى شبيطة وعمرو مرعي و عبدالله مجدي.



