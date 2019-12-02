سعوديتان بـ 100 راجل.. شاهد فتاتين تهرولان لإنقاذ مصاب في حادث بحائل

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو لفتاتين سعوديتين تعبران الشارع للوصول إلى مكان حادث مروري وقع في الجهة المقابلة من وجودهما بالشارع.



ووثق مقطع الفيديو الذى التقط عبر كاميرات أحد المحال التجارية بحائل، أمس الأحد، وصول الفتاتين إلى موقع الحادث، وقامتا بإجراء الإسعافات الأولية للمصاب، حتى وصول الإسعاف؛ ليتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد.



وتفاعل رواد موقع التواصل مع موقف الفتاتين، مُقدمين الشكر لهما، فيما ذكرت بعض الحسابات أن الفتاتين طالبتان في جامعة حائل، بإحدى الكليات الصحية.

