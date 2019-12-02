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أخبار العالم

قادرون على ضرب الشيطان الأكبر.. جنرال إيراني يهدد بتدمير مواقع أمريكية وإسرائيلية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:39 م
صاروخ إيراني
صاروخ إيراني
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محمد علي
قال اللواء نور الله، الذي يشغل منصب المستشار الأعلى لقائد كلية ضباط الحرس الثوري، إن إيران لديها القدرة على تدمير مواقع أمريكية في المنطقة، وبمدن الإحتلال حيفا وتل أبيب، وفق ما أوردت صحف عبرية.

وأضاف "نور"، في خطاب ألقاه بمدينة بوشهر الجنوبية احتفالا بمرور 40 عامًا على إنشاء قوة الباسيج شبه العسكرية :"أن إيران هي رابع أقوى قوة صاروخية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين".

وزعم نورالله أن التحالف العسكري لحلف الناتو حذر من أن إيران يمكن أن تطلق ما يصل إلى 20 ألف صاروخ في اليوم ، ولكن العدد قد يكون بالفعل أعلى في نزاع مستقبلي مع الولايات المتحدة.

وحذر الجنرال الإيراني، من أن صواريخ إيران باستطاعتها النيل من 21 مكانًا لتواجد القوات الأمريكية على مسافات بعيدة، مضيفًا أن هذا يعني أن لدى نظامه القدرة على مواجهة أكبر عدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة ، التي طالما وصفها النظام بأنها عدوه اللدود، و"الشيطان الأكبر".

جاءت تعليقات نور الله بعد أيام قليلة من تهديد القائد الأعلى للحرس الثوري، الجنرال حسين سلامي، بتدمير إسرائيل والولايات المتحدة ، بينما كان يلقي خطابا في مظاهرة مؤيدة للحكومة شجب فيها الاحتجاجات العنيفة الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

واتهم سلامي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بإذكاء الاضطرابات، وقال "إذا عبرت خطنا الأحمر ، فسوف ندمرها، لن نترك أي خطوة دون إجابة".
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