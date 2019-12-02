رسميًا..أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار القطري أكرم عفيف، لاعب نادي السد، كأفضل لاعب في القارة ، لعام 2019 .



وتنافس على حصد الجائزة الثلاثي أكرم عفيف لاعب السد القطري، و ماكينو لاعب أوراوا ريد الياباني، وعلي رضا حارس بيروزي الإيراني، لكن اللاعب القطري ظفر بها في النهاية.



وتسلم الجائزة عنه غلام البلوشي من نادي السد، نظرًا لارتباط أكرم بكأس خليجي 24 مع المنتخب القطري.



وعبر عفيف عن سعادته بفوزه الجائزة، حيث شكر الإتحاد الآسيوي ، وزملائه في السد ومنتخب قطر ، وكل من سانده، كما اعتذر عن الحضور لارتباطاته مع المنتخب.



وتوج عفيف بالجائزة بعد قيادته للمنتخب القطري للتتويج بكأس أمم آسيا، بالإضافة لأدائه الرائع مع نادي السد وتتويجه بالدوري المحلي.





