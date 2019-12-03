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أخبار البلد

عضو مجلس البيطريين: 50 ألف جنيه وحبس 3 سنوات لمزاولي المهنة من غير المختصين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:11 ص
الدكتور محمد نبيل
الدكتور محمد نبيل عضو مجلس نقابة الاطبا البيطريين
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محمد غالي
قال الدكتور محمد نبيل عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة العامة للأطباء البيطريين وضعت في أولوياتها تحديث التشريعات المنظمة لمهنة الطب البيطري ومن أهمها قانون الطب البيطري وقانون مزاولة المهنة، بالإضافة لقوانين أخرى مثل قانون حماية الحيوان.

وأكد نبيل في تصريحات لـ"صدي البلد" أن معظم التشريعات بالقانون الحالي رقم 416 لسنة 1954 قديمة جدا من الخمسينات والستينات، مضيفا أن التشريعات الجديدة تحدد بوضوح عمل الطبيب البيطري في مختلف المجالات مثل الرقابة على الأغذية.

وأشار عضو المجلس، أنه تم الاطلاع على عدد كبير من قوانين مزاولة المهنة العربية والدولية وتم استحداث بنود كثيرة، مثل صور ممارسة المهنة، حيث كانت تقتصر فى السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة.

وأضاف أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطرى لمساعدته فى توصيفه الوظيفى، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحذرت من إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشئون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطرى، والأمراض التى تصيب الأطباء البيطريين.

وأوضح عضو المجلس، أنه تم وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطرى، وضرورة وجود جدول استرشادى للأجور وأسعار الخدمات البيطرية، للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريين وذلك بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة ووزراة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة.
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