ميرور : ميسي يحصد الكرة الذهبية اليوم ومحمد صلاح فى المركز الثالث

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي سيتوج اليوم بجائزة أفضل لاعب فى العالم، خلال الحفل المقرر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس .



وقالت الصحيفة إن الأيام الماضية شهدت سفر وفد من مسئولى المجلة الفرنسية إلى أسبانيا من أجل عمل حوار مع ميسي وإبلاغه بأهمية الحضور إلى الحفل ، كونه هو المتوج بالجائزة الكبري .



وكشفت التسريبات الصادرة من قبل صحيفة ميرور البريطانية أن فان دايك جاء فى المركز الثانى الخاص بجائزة أفضل لاعب فى العالم نتيجة المستويات المميزة التى قدمها مع منتخب بلاده هولندا وتأهله إلى نهائى دوري الأمم الأوروبية قبل خسارته أمام البرتغال فى المباراة النهائية ، بالإضافة إلى مساهمته الكبرى فى تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا.



واحتل محمد صلاح المركز الثالث فى جائزة الأفضل فى العالم وفقا لما أعلنته التسريبات نتيجة الموسم المميز الذى قدمه مع فريقه ليفربول وجاء كريستيانو رونالد وفى المرتبة الرابعة ثم حل السنغالى ساديو مانى فى المركز الخامس .

