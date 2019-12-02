الصين وإيران تتوصلان إلى توافق واسع حول القضية النووية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية ما تشاو شيو أجرى مشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بشأن القضية النووية الإيرانية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع النووي الإيراني وتنفيذ خطة العمل الشاملة (اتفاق إيران النووي) وتوصلا إلى توافق واسع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" – خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد بمقر الوزارة - "إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الشامل وفرض العقوبات عليها ؛ أدى إلى تفاقم توتر الوضع النووي الإيراني ، وفي هذا السياق، عقدت الصين وإيران مشاورات في بكين أمس وتوصلتا إلى توافق واسع".



وأضافت يينغ : "أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون ومواصلة تعزيز التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقيات الشاملة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون الدولي، والالتزام بالحلول الدبلوماسية السياسية، وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين".



