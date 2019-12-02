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منوعات

الكويت على موعد مع كسوف جزئي للشمس بعد 24 يوما

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:02 م
كسوف جزئي للشمس
كسوف جزئي للشمس
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أ ش أ
أعلن الفلكي والمؤرخ الكويتي ، عادل السعدون ، أن كسوفا جزئيا للشمس سيشاهد في سماء الكويت يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري؛ حيث سيغطي قرص القمر نسبة 90% من قرص الشمس.

وأضاف السعدون - في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا الكسوف " المرتقب" لم يحدث مثيل له منذ 65 عاما، مشيرا الى أنه سيشاهد في عدد من الدول، منها السعودية، والامارت، وعمان، والهند، وسريلانكا، وماليزيا وسنغافورة.

وأوضح أن ما سيحدث هو كسوف "حلقي " للشمس ، في ظاهرة قليلة التكرار، حيث يشبه الكسوف "الحلقي " الكسوف الكلي للشمس في ظروفه، الا أن الشمس لا يحجبها كلها قرص القمر؛ حيث إن قرص القمر يكون بداخلها ويحجب معظمها، وتبقى الدائرة حول قرص القمر مضيئة.

ولفت الفلكي الكويتي الى أن الشمس ستشرق في الكويت الساعة السادسة وأربعين دقيقة ، وهي في حالة كسوف جزئي، وبعدها بدقائق سيكون القمر وسط قرص الشمس، ومن ثم يبدأ القمر بالخروج من قرص الشمس حتى ينتهي الكسوف الجزئي الساعة السابعة وثمان وأربعين دقيقة، لتكون مدة الخسوف الجزئي في الكويت ساعة وثماني دقائق.
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