مستقبل وطن يستضيف الجلسة الثانية من الحوار الوطني للأحزاب المصرية

يستضيف حزب مستقبل وطن الجلسة الثانية من "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب، اليوم، الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.



وتضم الجلسة عدد من الأحزاب على رأسها مستقبل وطن وحزب المحافظين وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب المصري الاجتماعي الديموقراطي والعدل وحزب الغد.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية وإقرار بعض مشروعات المتعلقة بها.



كما ستناقش " الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، تفعيل دور الأحزاب في إثراء دور الحياة السياسية في البلاد.

