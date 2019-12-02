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توك شو

خناقات أيمن نور ومعتز مطر.. محمد الباز يواصل اختراق إخوان تركيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:03 م
أيمن نور و معتز مطر
أيمن نور و معتز مطر
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توك شو
يكشف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، بقناة المحور الفضائية، تفاصيل جديدة عن خلافات بين الإخوان فى تركيا، من خلال عدد من الوثائق والمعلومات تم كشفها لأول مرة عنهم، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.

ويواصل الإعلامي محمد الباز، اختراق معسكر الإخوان بإسطنبول، بعدما كشف خلال حلقات أمس، تفاصيل خناقات الأجير الأكبر أيمن نور مع معتز مطر، وتفاصيل العلاقة المشبوهة بين الأجير سامى كمال الدين والمقاول الهارب محمد على.

ويستضيف الإعلامي محمد الباز، خلال حلقة الليلة الاثنين، عددًا من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، والذي تتم مناقشته تحت قبة البرلمان، لتقديم مقترحاتهم حول القانون.

ويحل فى الاستديو كل من، هبه عادل سيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، بدرية عبد الله محمد موسى عطية (جدة متضررة) و فهمي أحمد محمد فتحي (متضرر)، لمناقشة تضررات المواطنين من قانون الأحوال الشخصية الحالية، وكيف عالجها القانون الحالي.

ويتناول الباز خلال "90 دقيقة" خلال النقاش، أهم محاور قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها الاستضافة والحضانة، والخلع، وما إلى ذلك من القضايا التي تهم الأسرة المصرية، والضرر الذي قد يقع عليهم جراء بعض القوانين.
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