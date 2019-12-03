نائب: لابد من إقرار 3 قوانين مكملة للدستور خلال دور الانعقاد الحالي

قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن هناك عددا من القوانين لها الأولوية فى الإصدار خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان ، وهى قانون المحليات وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ.





وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين مكملة للدستور، وبالتالى فلابد من إقرار خلال دور الانعقاد الحالى ، خاصه وانها تتعلق بإجراء انتخابات، بحيث تكون مدة إجراء هذه الانتخابات عاما واحدا.





وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد 8 ديسمبر المقبل.



