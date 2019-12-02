اخبار الفن.. ظهور هالة فاخر بدون حجاب.. أصالة تثير الجدل بسبب زوجها طارق العريان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
زوجة خالد سامي تكشف القصة الكاملة لمرض الفنان السعودي
أعلنت عائدة العتيبي ، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عن تفاصيل مرضه وسفره للعلاج في الصين على حساب الديوان الملكي السعودي بعدما تقدم الممثل السعودي بطلب من أجل التكفل بعلاجه.
بعد تصدرها التريند.. جلسة تصوير لـ روبي من كواليس حفل خاص.. صور
نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور خاصة بـ جلسة تصوير من كواليس حفل الـAfter Party لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.
بعد شائعة انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تثير الجدل بتغريدة مثيرة
أثارت الفنانة السورية اصالة نصري قلق متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعدما أعادت نشر تغريدة كتبها الفنان عبد المجيد عبد الله تقول :" المرء مهزوم بمن يحب".
بدون حجاب.. هالة فاخر تظهر بشعرها في السعودية
نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة هالة فاخر.
وظهرت الفنانة هالة فاخر في الصور بدون حجاب، مرتدية ايس كاب، أبرز خصلات شعرها الأشقر القصير بشكل واضح ما أثار عديد من علامات الاستفهام حول خلعها الحجاب.
زوجة خالد سامي تكشف القصة الكاملة لمرض الفنان السعودي
أعلنت عائدة العتيبي ، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عن تفاصيل مرضه وسفره للعلاج في الصين على حساب الديوان الملكي السعودي بعدما تقدم الممثل السعودي بطلب من أجل التكفل بعلاجه.
بعد تصدرها التريند.. جلسة تصوير لـ روبي من كواليس حفل خاص.. صور
نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور خاصة بـ جلسة تصوير من كواليس حفل الـAfter Party لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.
بعد شائعة انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تثير الجدل بتغريدة مثيرة
أثارت الفنانة السورية اصالة نصري قلق متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعدما أعادت نشر تغريدة كتبها الفنان عبد المجيد عبد الله تقول :" المرء مهزوم بمن يحب".
بدون حجاب.. هالة فاخر تظهر بشعرها في السعودية
نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة هالة فاخر.
وظهرت الفنانة هالة فاخر في الصور بدون حجاب، مرتدية ايس كاب، أبرز خصلات شعرها الأشقر القصير بشكل واضح ما أثار عديد من علامات الاستفهام حول خلعها الحجاب.