مصرع 5 أشخاص بينهم طفل في انهيار مبنى بسبب الأمطار في حلب السورية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل وامرأتان، فيما أصيب شخص آخر بجروح، اليوم /الاثنين/، جراء انهيار مبنى من خمسة طوابق في حي المعادي بحلب القديمة شمال غربي سوريا.



وقال رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي - في تصريح أوردته والأنباء السورية (سانا) - "إن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس /الأحد/، إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك وتم بناؤه على أرض زراعية".



وأوضح أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلي موقع الانهيار، وانتشلت 5 جثامين من تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين.