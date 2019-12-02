الداخلية في يوم.. سقوط عصابة استولت على 11 مليون جنيه من أحد البنوك بدولة عربية.. والقبض على شقيقين قاما ببيع عقاقير ومنشطات على فيسبوك

- ضبط شخص أوهم المواطنين بقدرته على استخراج تراخيص البناء بالجيزة

- أنشأ أكاديمية وهمية.. ضبط شخص نصب على مواطنين بالقليوبية









تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، زاعمًا قدرته على استخراج تراخيص البناء بنطاق حى العمرانية مقابل مبالغ مالية.





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين "صاحب مكتب استثمار وتسويق عقارى"، ضــد أحد الأشخاص "صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقاولات عمومية - مقيم الجيزة"، لادعائه بعمله فى إنهاء إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين راغبى استخراج رخص البناء بنطاق حى العمرانية، وطلبه وحصوله من الشاكى على مبلغ مالى مقابل إنهاء استصدار وثيقتى تأمين منسوب صدورهما لإحدى الجهات المعنية بتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وقد تم استخدامهما بتقديمهما ضمن باقى مستندات إجراءات استصدار رخصتى بناء، وأن المتهم قام بالاشتراك مع آخر فى تزوير الوثيقتين، والحصول على المبلغ المالى لنفسه.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف - مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وقرر أن المبلغ المالى خاص بمعاملاته التجارية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









كما نجحت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية بالقليوبية للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على دورات تدريبية وشهادات علمية.





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (7 مواطنين – مقيمين بالقليوبية) بتعرضهم لعملية إحتيال من قبل إحدى الأكاديميات التعليمية والإستيلاء من كل منهم على مبلغ (7 آلاف جنيه) بزعم حصولهم على برامج تدريبية فى مجال مهنة التمريض تمكنهم من العمل بالمستشفيات الحكومية.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمصر الجديدة بالقاهرة) حيث قام المذكور بإنشاء كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بميدان المؤسسة دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، متخذًا منه مقرًا لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على دورات تدريبية وشهادات علمية فى مجال مهنة التمريض ، والإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية بمنـحهم شــــهادات دراســـــية تخصصية تمكنهم مـن الإلتحـاق للعـمل بالمستشفيات الحكومية الكبـرى بالداخـل والخـارج ، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية طائلة منهم تحت ذلك الزعم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه يتحصل على مبالغ مالية نظير تلك الدورات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة ترويج عقاقير مخدرة ومنشطة محظورة ومهربة عبر أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





رصدت المتابعة قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين بالمخالفة للقانون .





بالفحص والتحرى وجمع المعلومات تبين أن مرتكبى الواقعة (3 أشقاء- مقيمون بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة)، حيث قاموا بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بقصد الإتجار وقيام الأول بإدارة الحساب المشار إليه والتواصل مع الراغبين عبر مواقع التواصل الإجتماعى فى بيع الأدوية المخدرة والمهربة مجهولة المصدر بغرض الإستفادة ماديًا .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهدافهم وضبط إثنين منهم بمحل إقامتهم، وبالتفتيش تم ضبط (136) قرص دواء مستوردة "مخدرة" كما تم ضبط (800) عبوة دواء "منشط" مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.





بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.









وفى سياق متصل تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى إستولى على مبلغ 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بدولة عربية بموجب مستندات مزورة.





وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بإكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصرى ) من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، وإكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التى إعترضت عليه لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية فى ذلك الوقت .





وبالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هى شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية ويديرها شقيقين، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولى الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولى الشركة وموظفى فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.





وأضافت التحريات، أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذى سبق إتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا "إتلاف، شيك"- موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه (سبق إتهام أحدهما والحكم عليه فى 4 قضايا "تبديد، شيك")، إذ قام أحد الشقيقين بالإشتراك مع أحد موظفى البنك بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك من خلال إستغلال الثانى لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالإشتراك مع زميله فى الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك فى ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة- وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول فى مشروعات إستثمارية بين عميلة البنك الأجنبى المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الإستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة وإقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.





وبالتنسيق ومسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع .





وهذا وقد تم إسترجاع المبلغ المالى الذى قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصرى إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التى تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقًا لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن .



