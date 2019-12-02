الأمن الإنسانى.. عيادات مستشفيات الشرطة تقدم العلاج لـ 142 مواطنا بالمجان.. بطاقات وتصاريح عمل ووثائق سفر.. خدمات مجانية لذوي الإعاقة لمدة أسبوع

إتاحة خدمات الجوازات والهجرة والجنسية عبر الإنترنت

العلاج لـ 142 مواطنا بالمجان









قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.وتم استقبال الحالات التى بلغت (142) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.كما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومى" ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجانًا (لمدة أسبوع) إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019، وذلك بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر الجارى.ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرات ( كلنا واحد – حياة كريمة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية.كما يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى.ويأتى ذلك أيضا فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعى فى هذا المجال.وفى سياق متصل بادرت وزارة الداخلية بإطلاق موقع إلكترونى خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".وبحسب بيان، تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم الموقع بحيث يلبى جميع الطلبات ويتضمن الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من خلال عرض تفصيلى يشمل (التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفاؤها).كما يتضمن الموقع تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية يتمثل أبرزها فى طلب (اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلى فى الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها - رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراضى أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء - استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية)، مع عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية.يأتي ذلك في إطار تنفيذ ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى الحد من الكثافات بالمكاتب والإدارات الجغرافية التابعة للقطاعات الأمنية الخدمية، ومواكبة مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقى تلك الخدمات، وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى يتنوع دورها فى تلقى الطلبات وتقديم الخدمات ويمتد للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها.