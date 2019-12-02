الداخلية تواصل مبادراتها لتقديم أوجه الرعاية الإنسانية للمواطنين.. صور

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، دفعت الوزارة بقوافل لتوزيع السلع الغذائية وكذا المساعدات العينية على المواطنين ببعض القرى الأكثر احتياجًا بالمجان بمختلف المحافظات.



كما قامت الوزارة بتنظيم قوافل خدمية وطبية لتقديم الخدمات الشرطية وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بتلك القرى، وغيرها من المواقف الإنسانية التى توضح إيمان وزارة الداخلية بالمسئولية المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.



وشملت تلك المبادرات خلال الأسبوع الماضى إيفاد عدة قوافل خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين بعدد من المناطق من بينها منطقة (عزبة التحرير بدائرة قسم شرطة بنى سويف – قرية جزيرة أبوصالح بدائرة مركز شرطة ناصر) بمحافظة بنى سويف.



وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، واستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومي" لعدد من المواطنين.



كما تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة المذكورة بهدف غرس مبادئ المسئولية المجتمعية لديهم، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشء لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع.



كما تم إيفاد قافلة طبية ضمت كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بمنطقة (مساكن المحمودية بدائرة قسم شرطة القطامية) بمحافظة القاهرة، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



من جانبها وجهت مديرية أمن الأقصر قافلة إلى المدارس الإبتدائية وتوزيع بطاطين وبعض الهدايا العينية "أدوات مدرسية" على الطلاب.



كما قامت مديريات أمن (سوهاج – المنيا – الإسماعيلية) بزيارة عدد من دور رعاية المسنين، للوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الأمنية التى يمكن تلبيتها من قِبل وزارة الداخلية وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم.



وفي سياق متصل نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم زيارة لإحدى دور رعاية المسنين، وتم تركيب 5 طفايات حريق حديثة، وكذا تدريب جميع العاملين بالدار على الاستخدام الآمن للطفايات حال الضرورة لمكافحة أخطار الحريق، الأمر الذي كان له مردودًا إيجابيًا من المقيمين بالدار من كبار السن والقائمين على إدارة الدار.



وفى لفتة إنسانية .. قام ضابط بقسم شرطة ملوى (بمديرية أمن المنيا) بالمساهمة فى إخلاء سبيل إحدى الغارمات وسداد المبلغ المالى المطلوب منها، بعد أن حالت ظروفها الصحية والإجتماعية دون سدادها لكونها مريضة بالقلب (محكوم عليها فى قضية "تبديد")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن لإيقاف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيلها، وقد لاقت تلك اللفتة استحسان أهالى أقارب المحكوم عليها، وتوجهوا بالشكر للضابط ووزارة الداخلية.