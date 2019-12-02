أخبار التعليم .. طالبة تشكو التعذيب و الإهانة في مدرسة إعدادية بالمنيا .. وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمي وهمي بالجيزة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
بدء الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم .. اليوم
رئيس جامعة الأزهر يوضح سبب عدم صيانة المدينة الجامعية خلال الصيف
ضربة شمس وتعذيب داخل مدرسة.. ولية أمر تتهم معلمة بالتنمر من تلميذة
أحمد الرفاعي يحصد ميدالية فضية في تحدي الرياضيات الدولي للشباب
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمي وهمي بالجيزة
الوطنية المصرية لليونسكو تنظم فعاليات ملتقى التنمية المستدامة
الكردى رئيسا لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية فى دورته الجديدة
انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بألسن عين شمس
وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
بدء الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم .. اليوم
رئيس جامعة الأزهر يوضح سبب عدم صيانة المدينة الجامعية خلال الصيف
ضربة شمس وتعذيب داخل مدرسة.. ولية أمر تتهم معلمة بالتنمر من تلميذة
أحمد الرفاعي يحصد ميدالية فضية في تحدي الرياضيات الدولي للشباب
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمي وهمي بالجيزة
الوطنية المصرية لليونسكو تنظم فعاليات ملتقى التنمية المستدامة
الكردى رئيسا لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية فى دورته الجديدة
انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بألسن عين شمس