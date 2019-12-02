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تعليم

أخبار التعليم .. طالبة تشكو التعذيب و الإهانة في مدرسة إعدادية بالمنيا .. وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمي وهمي بالجيزة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:56 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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