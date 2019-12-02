مشروع لحفظ وصيانة أرشيف البعثات الأثرية الألمانية في مصر.. صور

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، اليوم "الإثنين"، ورشة عمل للإعلان عن إطلاق المشروع المصري الألماني المشترك لحفظ وصيانة وتوثيق أرشيف أعمال البعثات الاثرية الألمانية في مصر، والذي أصبح في حوزة مركز تسجيل الآثار المصرية بعد الحرب العالمية الثانية.



حضر الورشة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و د. ستيفان زيدالماير مدير المعهد الألماني فى القاهرة، والدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية ومدير المعهد الهولندي بالقاهرة.



وأوضح الدكتور هشام الليثي أن المشروع يهدف إلى حفظ وصيانة وتوثيق وإحياء أرشيف أعمال البعثات الاثرية الألمانية في مصر عن طريق تغيير واستحداث الصناديق و الملفات التي تحوي هذا الأرشيف ومضاهاتها مع التسلسل الرقمي الموجود عليها قديما.



وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير ما يحتاجه الأرشيف من الصناديق الزجاجية اللازمة لحفظ الأوراق المعالجة كيميائيا وهو ما يساعد على حفظ اللوحات و الطبعات لفترة طويلة دون ضرر من اتلافها.



كما سيتم عمل تصوير ضوئي و قاعدة بيانات لما يتضمنه هذا الأرشيف حتي يصبح على مستوى عالمي من التقنية الحديثة بما يضاهي الأرشيفات العالمية.