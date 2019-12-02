ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد أسبوع.. فرنسا تحيي ذكرى 13 جنديا قتلوا في تحطم مروحيتين بـ مالي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:06 م
فرنسا تكرم ذكرى 13
فرنسا تكرم ذكرى 13 جنديا قتلوا في تحطم مروحيتين بـ مالي
Advertisements
وكالات
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن الشعب الفرنسي سيكرم اليوم الاثنين، ذكرى الجنود الثلاثة عشر الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتين في مالي قبل أسبوع خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وستُقام مراسم تذكارية كبيرة في الساعة 3 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) في مجمع ليزانفاليد التذكاري بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا.

وقتل الجنود عندما اصطدمت مروحيتان خلال عملية لمكافحة الإرهاب ضد إرهابيين.

ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي منتشرين في مالي والنيجر وتشاد لمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل.

وهناك أيضًا 1100 جندي من الجيش الألماني متمركزين في المنطقة كجزء من مهمة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

الداخلية تواصل مبادراتها لتقديم أوجه الرعاية الإنسانية للمواطنين.. صور

السعودية والإمارات توجهان صفعة لنظام الحمدين في محكمة دولية

بعد الهبوط المفاجئ لأسعار رينو.. أرخص 5 سيارات 2020 في مصر

تعليق جماهير الزمالك على أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين.. فيديو

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية منتصف ديسمبر.. تفاصيل

رضوى الشربيني تنشر صور طفولتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطلالة جديدة..ياسمين رئيس بفستان أسود

دراسة علمية تكشف عن فائدة غير متوقعة لـ الكوابيس.. تعرف عليها

3 مرات يوميًا.. دراسة: غسل الأسنان يقي من أمراض القلب