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برلمان

فرج عامر: وصول نسبة التهرب الضريبي إلى 40 % كارثة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:50 م
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وصف المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تصريحات عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب التى أكد فيها أن نسبة التهرب الضريبي في مصر لا تقل عن 40% بالكارثة، مطالبا من الدكتور محمد معيط وزير المالية سرعة الكشف عن أسماء جميع المتهربين من سداد حقوق الدولة وإعلانهم فى قائمة سوداء حتى يعرفهم الشعب المصرى العظيم. 

وتساءل "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير المالية عن الإجراءات التى تتخذها مصلحة الضرائب ضد المتهربين من سداد حقوق الدولة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب أن تحصل الدولة على حقوقها من الضرائب كاملة وغير منقوصة مثلما تفعل مع الموظفين الغلابة.

كما تساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا : يا معالى وزير المالية اذا كانت نسبة التهرب الضريبي تصل الى 40% فلماذا الصمت ضد مافيا المتهربين من الضرائب ؟ طيب يامعالى الوزير ما رأى سيادتك فى الاقتصاد غير الرسمى والذى نادينا منذ أكثر من ربع قرن بضمه الى الاقتصاد الرسمى بل ان الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح هذا الملف بنفسه وأصدر تكليفات للحكومة بشأنه والسؤال ماذا فعلت الحكومة خاصة أن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يحقق المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة ؟
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