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ثقافة

45 ألف سلبية زجاجية ولوحات.. أرشيف البعثات الألمانية يوثق آثار مصر قبل 130 عاما.. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:36 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، تفاصيل أرشيف البعثات الأثرية الألمانية في مصر، قائلا إن إجمالي الأرشيف في مصر يضم حوالي 45 الفا ما بين سلبيات زجاجية ولوحات وصور وطبعات.

جاء ذلك بمناسبة المشروع المصري الألماني المشترك الذي انطلق اليوم الإثنين لحفظ وصيانة وتوثيق أرشيف أعمال البعثات الاثرية الألمانية في مصر، حيث كشف الليثي أن هذا الأرشيف آل إلى مركز تسجيل الاثار المصرية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتابع: ويضم أيضًا 25 صندوقا من الصناديق الخشبية وكل صندوق يحتوي علي 50 شريحة مقاس 9*9 وكذلك 20 الف سلبية زجاجية ومقاسات مختلفة و60 الف لوحة مقاسات كبيرة وعدد من الطبعات يصل الي 15 الفا بالإضافة الي مجموعه من الخرائط والتقارير ،وكذلك عدد 30 الفا من الطبعات الورقية كنسخة أولية من قاموس اللغة المصرية القديمة و المعروف باسم القاموس الألماني (woter buch) .
 
يذكر  أن أصل الأرشيف يرجع الي عام 1882 وحتي 1920، و كان محفوظًا بمنزل عالم الاثار الألماني بورخات في الزمالك،وظل موجودا به حتي أخذه يونكر الذي قطن في نفس المنزل حتي تم نقله الي مركز تسجيل الاثار المصرية اثناء الحرب العالمية الثانية .
45 ألف سلبية زجاجية ولوحات.. أرشيف البعثات الألمانية يوثق آثار مصر قبل 130 عاما.. صور
45 ألف سلبية زجاجية ولوحات.. أرشيف البعثات الألمانية يوثق آثار مصر قبل 130 عاما.. صور
45 ألف سلبية زجاجية ولوحات.. أرشيف البعثات الألمانية يوثق آثار مصر قبل 130 عاما.. صور
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