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برلمان

نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية يبدأون البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:30 م
نواب المحافظين من
نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية
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أسامة علي
بدأ اليوم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي تم اختيارهم نوابا للمحافظين البرنامج التدريبي الذي أعدته الأكاديمية الوطنية للتدريب لنواب المحافظين الجدد.

وقد كان في استقبالهم الدكتورة رشاد راغب المدير التنفيذي للأكاديمية وحرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على إلقاء بالنواب الشباب في بداية البرنامج.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة شهرين بمقر الأكاديمية بهدف صقل مهارات نواب المحافظين في مختلف المجالات التي يتطلبها دورهم من الإدارة المحلية وآليات الرقابة والإدارة العامة والمالية بالإضافة إلى إدارة الأزمات ودراسة عدد من التجارب المحلية والدولية.

وسوف يقوم بالتدريب فيه نخبة من الخبراء المتخصصين في هذه المجالات، بالإضافة إلى كبار المسئولين الحاليين والسابقين بالدولة المصرية.

يأتي هذا البرنامج انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية خلال لقائه المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية باهتمامه بالنواب الشباب وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برنامج تأهيلي لرفع كفاءتهم في أداء مهامهم.
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