مشروعات قومية نحو التنمية.. بورسعيد تستعد لعيدها القومي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لبحث الاستعدادات لاحتفالات المحافظة بأعياد ٢٢ ديسمبر القومية.



وأكد المحافظ أن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة وكذلك إقامة العرض الفني بمشاركة الشباب والرياضة والتربية والتعليم وعدد من الجهات الأخري.



وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن هذا العام سيشهد احتفالا مميزا بالعيد القومي للمحافظة، وذلك لما شهدته بورسعيد من افتتاح مشروعات قومية مهمة خلال هذا العام، إضافة إلى كون المحافظة تعد قاطرة التنمية والتى تتحقق طبقا للرؤية السياسية فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة للبلاد.



وأكد المحافظ فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك إصرارا على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.