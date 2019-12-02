أسباب المرض

عوامل الخطورة:

- الأعراض



يمكن أن تتفاوت شدة أعراض الاكتئاب، فقد تكون في أخف حالاتها شعورا متواصلا بالكآبة، بينما يمكن أن يدفع الاكتئاب الشديد بالإنسان نحو التفكير بالانتحار، وأنه لا قيمة للحياة.





يتعرض معظم الناس إلى الشدة والشعور بالحزن أو القلق في أوقات مختلفة، ولكن قد يتحسن المزاج الرديء بعد فترة قصيرة بدلا من أن يكون علامة من علامات الاكتئاب.

الاكتئاب هو اضطراب نفسي يصيب الإنسان بفقدان الإحساس بالمتعة إضافة إلى نقص النشاط والإحساس بالخمول والتعب واضطراب النوم والشهية زيادة أو نقصانًا مع الشعور بضآلة الذات، ولوم النفس.ووفقا لوزارة الصحة السعودية قد تكون خارجية كالظروف الاجتماعية (الخلافات الزوجية) أو المادية أو الأحداث المحزنة (موت إنسان عزيز) أو أسباب داخلية تؤدي الى خلل في وظيفة الدماغ والنواقل الكيميائية فيه.عوامل الخطورة عديدة منها:الأحداث الضاغطة الشديدة مثل وفاة قريب، مشاكل مالية.عوامل وراثية.بعض الأمراض الحادة أو المزمنة : الاورام ، أمراض القلب .بعض الأدوية .يصيب الاكتِئاب الأشخاص بطرق مختلفة، ويمكن أن يسبِّب طيفا واسعا من الأعراضِ التي قد تتراوح بين الشعور المتواصلٍ بالحزن واليأس، وفقدان الاهتِمام بالأشياء التي اعتاد الإنسان الاستمتاع بها والميل نحو سرعة البكاء؛ كما تظهر أعراض القلق أيضا عند العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.قد تظهر على الشخص أعراض جسدية أيضا، مثل الشعور بالتعب على الدوام وعدم النوم لفترات كافية وضعف الشهية للطعام أو ضعف الدافع الجنسي والشكوى من آلام مختلفة في البدن.