مصطفى بكرى: نواجه حربا سرية تستهدف الشباب وعقولهم

أكد الإعلامى مصطفى بكرى أن مصر تواجه حربا سرية تستهدف الشباب وعقولهم، مضيفا أنهم يستخدمون العديد من الأدوات لخلق الفوضى داخل المجتمعات منها الدين والإعلام والتواصل المباشر.



وأعرب الإعلامى مصطفى بكرى، خلال الجلسة الثانية من ندوة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة التي تحمل عنوان" المرأة والإعلام المهنى فى حماية الوطن من العنف والتطرف والإرهاب"، عن سعادته بالتواجد فى المجلس، مشيدا بالدور الكبير الذى يقوم به برئاسة الدكتورة مايا مرسي فى رفعة شأن المرأة ونيل حقوقها.



وأشاد مصطفى بكرى بوعى المرأة المصرية وخوفها على المجتمع وإحساسها بالخطر ووقوفها بجانب الوطن، مضيفا أنه كان من أوائل المؤيدين إلى زيادة نسبة تمثيلها فى البرلمان.



وأشار الإعلامى مصطفى بكرى إلى أهمية الدور الإعلامي والصحفي الذي يمكن أن تلعبه المرأة فى التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب ومن ثم العمل سويًا على استئصال العوامل التي تعيق من هذه المشاركة الفعالة سواء في الإطار المجتمعي أو المهني، والعمل على تفعيل التوصيات التي أصدرها المؤتمر الذى عقده المجلس في يناير 2015 تحت عنوان "هي والإرهاب" ومن أبرزها تنمية الوعى بدور المرأة في مكافحة الإرهاب، وتضمين المناهج في المراحل التعليمية المختلفة، خاصة التربية الدينية وتوضيح أثر ذلك في حماية الأمن القومي.



من جانبها أكدت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومى للمرأة أن مستخدم الشائعة يستخدم ألفاظ يجعلها أكثر انتشارا فى وقت قصير، مشيرة إلى أنه لا بد من تقديم الحقائق الواضحة للرد على أى شائعة وإحباطها.



كما أكدت أن حرب الشائعات جزء كبير من الإرهاب الفكرى الذى يمارس على المجتمع وتداولها يعطيها فرصة للتصديق كما دعت الشباب ألا يشاركوا فى نشر الشائعات وأن يتحققوا منها قبل نشرها.



وأكدت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام المحلي فى التوعية وصناعة الرأى العام، موضحة أن الدولة تدعم التخطيط الإعلامى داخل المحافظات وهو ما أدي إلى وجود رأى عام مستنير يؤمن بقضايا المجتمع، لافتة إلى المسئولية الكبيرة التى يحملها الإعلام المحلي فى رصد القضايا والتصدى إلى الشائعات وعلاجها فى أسرع وقت.



من جانبها أكدت هبة الباشا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا وعضو لجنة الإعلام بالمجلس أن المجلس أطلق الكود الإعلامى الذى يحقق الوعى لصناع الإعلام والدراما ويهدف إلى تحسين صورة المرأة فى الإعلام، موضحة أن المجلس أطلق حملة احميها من الختان مناشدة الإعلاميين بتبنى هذا الحملة وتسليط الضوء عليها.



واستعرض الكاتب الصحفى أشرف مفيد مدير تحرير جريدة الأهرام إحدى القصص التى كتبها فى جريدة الأهرام توضح مدى خطورة الشائعات خصوصا فى المجتمعات الصغيرة مؤكدا ضرورة التحري عن اى شائعة قبل تصديقها.



وفى نهاية الجلسة طالبت الدكتورة سوزان القلينى بضرورة تدريس مادة التربية الإعلامية منذ الصغر لتكوين جيل يعرف كيفية التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.



وكرمت الدكتورة مايا مرسى الإعلاميين المشاركين فى المؤتمر.