وزير القوى العاملة لـ صدى البلد: حوسبة مكاتب التفتيش بالإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100%.. والمشروعات القومية ساهمت في الحد من مشكلة البطالة

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار لـ "صدى البلد":

حوسبة مكاتب تفتيش والسلامة والصحية المهنية القوى العاملة بالإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100%

المشروعات القومية ساهمت في الحد

من مشكلة البطالة بوصول معدلها إلى 7.8%

الاستعانة بالقيادات الشابة لإعداد صف ثان

مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل

متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن منظمة العمل الدولية شريك رئيسي للوزارة بشراكتها المهمة في مشروعات كثيرة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن المنظمة لديها قناعة تامة بأهمية الشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة، وذلك من خلال مشروعات مشتركة كالعمل الأفضل، والعمل اللائق، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل، وتدريب النقابيين الجدد، ومشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية، والمشروعات الخاصة بالمرأة العاملة، الأمر الذي يعكس حجم الشراكة الكبيرة بين الجانبين للدفع قدمًا نحو تعزيز العمل اللائق في مصر.وعن مشروع قانون العمل، قال محمد سعفان، إن المشروع تم الانتهاء منه بصورة كاملة بعد التحاور والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة وعقد لقاءات حوار مجتمعي مثمرة للاتفاق على نصوص وبنود القانون بالشكل الذي يسهم في تحقيق الحماية المطلوبة للعمال وتحقيق استقرار مناخ العمل والتوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج، وهو الآن في مجلس النواب للعرض على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي.وعن نظام حوسبة التفتيش، أكد وزير القوى العاملة أنه تم الانتهاء من حوسبة مكاتب مديريات القوي العاملة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100% في إطار خطة الوزارة لاستكمال نظام حوسبة التفتيش على مستوى محافظات مصر، بالشكل الذي يسهم في تغطية جميع المنشآت على مستوى الجمهورية وتحقيق التوازن بين عدد المفتشين وعدد المنشآت، مشيرا إلى أنه سيتم تباعًا تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش، منوها إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.وقال وزير القوى العاملة إن مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، وإن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.وأكد محمد سعفان أنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت في الحد من مشكلة البطالة وصول معدلها إلي 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من ( يناير - مارس ) 2013، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في خفض مؤشرات البطالة في مصر.وعن تغيير قيادات الوزارة مؤخرا بالاستعانة بالقيادات الشابة، شدد الوزير على أن القوى العاملة تستهدف إعداد صف ثان من القيادات الشابة تحمل على عاتقها استكمال رسالة الوزارة الجليلة في الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، الأمر الذي يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب المصري.وعن مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، قال الوزير إن الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص ، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة.وأكد الوزير أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" فى 5 محافظات هى الشرقية والدقهلية وبنى سويف والإسكندرية وأسيوط، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس وباقى وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.وأشار إلى أن المبادرة توعى الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.وحول سؤال عن موعد الانتخابات التكميلية وعلاقة منظمة العمل الدولية بالدولة المصرية، أكد الوزير أن هناك نوعا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية، مشددا على أن هذا التوافق قائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.وقال إن قانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينها نقابتان غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلى، ووفقا لهذا القانون بلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.وأضاف أنه تمت الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملا فأكثر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، موضحا أنه قام بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة جميع المشاكل التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطع توفيق أوضاعها، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين، منوها إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل جميع المعوقات التي تواجههم.وعن العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وعدم قيام بعض الشركات بصرفها للعمال، قال وزير القوي العاملة إن اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية اعتبارا من أول يوليو الماضي، وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، وجار استكمال بعض القطاعات، حيث إن الوزارة سُنّةً سنة منذ عامين بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنَّة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، في توقيع اتفاقيات العمل الجماعية مع رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والمصانع، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.وأضاف أن هذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال للمضي قُدُمًا في صرف هذه العلاوة لعمالهم، وأن كل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية في صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن صاحب العمل الذي يرغب في إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا.وحول سؤال عن قواعد الصرف من صندوق الطوارئ التابع للوزارة، حدد الوزير الهدف الذي من أجله انشئ الصندوق لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، فضلا عن تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.وأوضح وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة، وذلك منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية أكتوبر 2019.وعن منظومة الربط الإلكتروني مع الدول العربية، أوضح الوزير أنه يوجد ربط مع الأردن والكويت ، ونمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.وأكد أن نظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.