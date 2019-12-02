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رياضة

نتائج وترتيب مجموعة القاهرة من الدوري.. سيراميكا كليوباترا يغرد منفردا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:40 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
شهدت مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، فوز فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مثيرا على الترسانة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجاءت نتائج مباريات اليوم :
النصر 1-0 الزرقا
سيراميكا 2-1 الترسانة
الداخلية 2-2 كوكاكولا
جمهورية شبين 2-0 القناة

الترتيب
1- سيراميكا كليوباترا : 16 نقاط
2- جمهورية شبين : 11 نقاط
3- منتخب السويس : 10 نقاط
4- القناة : 9 نقاط
5- النصر : 9 نقاط
6- النجوم : 8
7- الداخلية : 8
8- كوكاكولا : 8
9- بتروجيت : 5
10- المريخ : 3
11- الزرقا : 2
12- الترسانة : 2

وتقام غدا الثلاثاء مباراة بين فريق بتروجت أمام القناة ويلعب فريق المريخ أمام النجوم.
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