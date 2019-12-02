نتائج وترتيب مجموعة القاهرة من الدوري.. سيراميكا كليوباترا يغرد منفردا

شهدت مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، فوز فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مثيرا على الترسانة بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وجاءت نتائج مباريات اليوم :
النصر 1-0 الزرقا
سيراميكا 2-1 الترسانة
الداخلية 2-2 كوكاكولا
جمهورية شبين 2-0 القناة
الترتيب
1- سيراميكا كليوباترا : 16 نقاط
2- جمهورية شبين : 11 نقاط
3- منتخب السويس : 10 نقاط
4- القناة : 9 نقاط
5- النصر : 9 نقاط
6- النجوم : 8
7- الداخلية : 8
8- كوكاكولا : 8
9- بتروجيت : 5
10- المريخ : 3
11- الزرقا : 2
12- الترسانة : 2
وتقام غدا الثلاثاء مباراة بين فريق بتروجت أمام القناة ويلعب فريق المريخ أمام النجوم.
وجاءت نتائج مباريات اليوم :
النصر 1-0 الزرقا
سيراميكا 2-1 الترسانة
الداخلية 2-2 كوكاكولا
جمهورية شبين 2-0 القناة
الترتيب
1- سيراميكا كليوباترا : 16 نقاط
2- جمهورية شبين : 11 نقاط
3- منتخب السويس : 10 نقاط
4- القناة : 9 نقاط
5- النصر : 9 نقاط
6- النجوم : 8
7- الداخلية : 8
8- كوكاكولا : 8
9- بتروجيت : 5
10- المريخ : 3
11- الزرقا : 2
12- الترسانة : 2
وتقام غدا الثلاثاء مباراة بين فريق بتروجت أمام القناة ويلعب فريق المريخ أمام النجوم.