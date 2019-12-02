المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طرح سندات خزانة اليوم بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار جنيه، من استحقاقي 5 و10 سنوات لتمويل عجز الموازنة.



وقال الموقع الرسمي للوزارة اليوم، إنها باعت سند خزانة المستحق عن مدة 5 سنوات بأقل سعر فائدة بلغت نسبته 13.8% و متوسط سعر نسبته 13.94% و أعلي سعر بـ14.05% بقيمة ملياري جنيه.



وصل أقل سعر فائدة لسند 1- سبتمبر 2029 المستحق عن 10 سنوات بنسبة 13.95% ومتوسط سعر بـ13.97% و أعلي سعر بـ14%، بقيمة 1.75 مليار جنيه.



وأعلنت وزارة المالية أمس الأحد عن نتائج بيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية ضمن مستهدفاتها لطرح أدوات دين بـ41.75 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري.



يتبقى لوزارة المالية آخر طرح أسبوعي بقيمة 18.75 مليار جنيه من المخطط أن يتم بيعها يوم الخميس المقبل، إذ تشمل أجلي 182 و 364 يوما.

