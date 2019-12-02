بالرصاص والسيوف.. ميليشيات الحكيم تهاجم المتظاهرين العراقيين في النجف| فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمسلحين يهاجمون بالرصاص الحي والسيوف المتظاهرين في محافظة النجف العراقية.





وقال رواد الموقع إن المسلحين هم من مليشيات تابعة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.





وكان المتظاهرون أضرموا النار في مدخل ضريح زعيم المجلس الإسلامي الأعلى الأسبق محمد باقر الحكيم، الذي راح ضحية انفجار سيارة مفخخة في النجف في أغسطس 2003. بعد مرور أيام قليلة على عودته من منفاه الإيراني.





وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه لا يعرف على وجه الدقة دافع المتظاهرين لحرق الضريح، لكن مصادر نجفية رجحت أن تكون عملية إطلاق النار التي صدرت عن حراس المرقد وأدت إلى مقتل نحو 30 محتجا وجرح العشرات قبل يومين وراء ذلك الإصرار.





وجاء إطلاق النار من قبل مليشيات الحكيم انتقاما لحرق مدخل الضريح وإضرام النار في مقر القنصلية الإيرانية بالمحافظة لمرتين.





وفي المقابل طالبت عشائر النجف بمحاكمة قتلة المتظاهرين، وكل المتورطين معهم.





وشدد شيوخ العشائر خلال مؤتمر عقد في النجف على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين.

#العراق | مليشيات الحكيم الإرهابية تطلق الرصاص الحي وتستخدم السيوف ضد المتظاهرين السلميين في #النجف pic.twitter.com/OTYrABiEmG — قناة صفا الفضائية (@safa_tv) December 2, 2019