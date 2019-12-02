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اقتصاد

133.7 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:41 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو البيع خلال تعاملات البورثة اليوم الاثنين ثاني جلسات الاسبوع، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء بـ 133.7 مليون جنيه.

وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.07%، ليسجل 13542.33 نقطة.

كما هبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 2.6% إلى مستوى 1949.1 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.4%، وهبط إلى مستوى 527.25 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 1.6%، مسجلًا 1377.01 نقطة.

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