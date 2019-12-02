الحرف اليدوية والتقليدية بمصر والمغرب تعلن دعم فتح الأسواق لصناع البلدين

وقعت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات التقليدية بمراكش بالمغرب بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات التدريبية والتسويقية والعمل على زيادة الصادرات بين البلدين وتطوير قطاع الحرف اليدوية.



ومن جانبه أكد مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات ان الهدف من البروتوكول الموقع مع غرفة مراكش للحرف التقليديه هو تطوير صناعة الحرف اليدوية وتبادل الخبرات والتبادل التجارى على صعيد الدولتين والغرفة، مضيفا ان الغرفة تدعو مستوردى الحرف اليدوية بالمغرب لاستيراد المنتجات التى يمكن أن تدخل السوق المغربى، ومبادلة ذلك مع المستوردين المصريين للتعرف على المنتجات المغربية واستيرادها للسوق المصرى.



وأكد حسن شميس رئيس غرفة صناعه الحرف التقليدية بالمملكة المغربيه، ان العلاقات المصرية المغربية تاريخية، تجاريا وسياسيا، وتدعمها القيادات السياسية فى البلدين، لافتا إلى أن صناعة الحرف اليدوية تجمع البلدين اقتصاديا من حيث التشابه فى مجالات التعاون فى القطاع، مشيرا الى ان الصناعات اليدوية المصرية خاصة السجاد المصري له سوق بالمغرب من قبل المستهلك.



من جانبه قال ممدوح الشربينى المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، إن بروتوكول التعاون يدعم سبل التواصل بين الطرفين ودعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين في قطاع الحرف اليدوية، بالاضافه إلى أنه يأتي في إطار خطه الغرفه لدعم الصناع بالقطاع وفتح الأسواق الخارجية لهم.



من ناحيته قال بومهدى عبدالجليل مدير غرفة الصناعات التقليدية بمراكش اسفى بالمملكه المغربيه، ان الهدف من بروتوكول التعاون الموقع اليوم مع الغرفة المغربية وغرفة صناعه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات هو التقارب بين الغرفتين لمصلحة الحرفيين التابعين لهما وتبادل التجارب والخبرات فى مختلف الميادين التى تهم الحرف اليدوية من تدريب وتسويق وتنظيم القطاع غير الرسمى بكلا البلدين للقطاع الرسمى .



وأضاف عبد الجليل خلال تصريحات على هامش توقيع برتوكول تعاون بين غرفة صناعه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات التقليدية مراكش مساء اليوم الاثنين ان البروتوكول يستهدف إنشاء خلق لجنة مشتركة لتنفيذ محاور البروتوكول والتي يأتي على رأسها تعزيز التبادل والتعاون بين الغرفتين ودعم تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين، بالاضافه إلى تقنين وضع القطاع غير الرسمي والذي يضر بصناعة الحرف اليدوية والتقليدية بالبلدين.



ولفت عبد الجليل إلى أن السجاد المصرى له تواجد فى السوق المغربى ، وهناك اقبال من قبل المستهلك المغربى على شراء السجاد المصرى ، إضافة الى انه يوجد مجموعة من أصحاب الحرف اليدوية المصريين يشاركون فى معارض للصناعات التقليدية بالمغرب، وهو ما يؤكد على التعاون بين الغرفتين لتنمية وتطوير القطاع.

