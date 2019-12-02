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اقتصاد

5 شروط للحصول على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تعرف عليها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:02 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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محمد صبيح
ينشر "صدى البلد" 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إنشاء مشروع صغير، كالتالي:

أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه
يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.

ثانيًا: اشتراطات شخصية
- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.

ثالثًا: الضمانات المطلوبة
- حسن السمعة والجدية.
- ضامن شخصي حسن السمعة.

رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات
الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

خامسًا: الدورة المستندية
بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب.
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