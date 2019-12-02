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فن

موقف طريف .. تحول مفاجئ لـ خالد سليم .. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:44 م
خالد سليم
خالد سليم
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أحمد إبراهيم
تعرض الفنان خالد سليم الى موقف طريف أثناء لقائه فى برنامج "theinsiderar" حيث طالبته المراسلة أن يتحدث معها باللهجة الخليجية، خاصة أنه قدم عددا من الأعمال الخليجية وبالفعل تحول خالد سليم من اللهجة المصرية إلى الخليجية، فاجأ بها متابعيه الذين أعربوا عن إعجابهم بما قدمه سليم.

وقال خالد سليم : "أن آخر أعماله كان ألبوم بعنوان "ما انساك ابدا" وهو من الألبومات التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحه.

وأضاف خالد سليم قائلا : "حتى الآن لم أجد ملحنين وشعراء يمكن أن يقدموا لى أعمالا باللهجة الخليجية".

وكان الفنان خالد سليم  أثار  حالة كبيرة من الجدل خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ حضر مرتديًا بذلة لافتة في الفعاليات.

ولفت خالد سليم الأنظار إليه في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، المُقام في دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة، بعد ظهوره ببذلة سوداء اللون، وياقة بيضاء، بشكل لفت إنتباه الحضور.

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